Forças de segurança interrompem festa clandestina com mais de mil pessoas em Palmas

Na madrugada deste domingo, 14, uma ação conjunta das forças de segurança em Palmas terminou com a interrupção de uma festa clandestina com a participação de mais de mil pessoas. De acordo com a prefeitura, o público lotou o espaço de uma casa de eventos localizada na Arso 91 (903 Sul), desrespeitando todos os protocolos de segurança sanitária para enfrentamento da p...