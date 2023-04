Um grupo de criminosos foragidos do estado de Mato Grosso, suspeitos de realizarem ato de terrorismo na cidade de Confresa (MT) entraram em confronto com policiais do Tocantins na tarde desta segunda-feira, 10, durante fuga para o interior do estado.

A Polícia Militar informou que o confronto ocorreu após parte do grupo de assaltantes se deparar com um patrulhamento rural, no município de Pium, a 246 quilômetros de Palmas.

De acordo com informações de uma fonte ao JTo, os suspeitos desceram de barco na madrugada de domingo, 9, para esta segunda-feira, 10, próximo ao Projeto Canguçu, em Pium.

Após chegarem ao local, os criminosos afundaram os barcos e se deslocaram até uma fazenda nas proximidades do Projeto Canguçu. Uma família foi feita de refém e, após negociação entre os suspeitos e a própria família, os bandidos os liberaram.

O grupo criminoso se dividiu, parte avançou ao Café da Roça e o restante ficou em uma fazenda, próximo a margem do rio. Após a separação do grupo, os criminosos se depararam com viaturas da Força Tática e uma troca de tiros aconteceu. No momento, a equipe policial aguarda reforços para avançar com a operação.

Cerca de 16 infratores compõem o grupo procurado pela Polícia Militar (PM-TO), Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), próximo ao Porto Canguçu.

O grupo é suspeito de incendiar carros e atirar pelas ruas da cidade de Mato Grosso no domingo.

Entenda

Durante os atos de terrorismo em Confresa (MT), o grupo rendeu policiais, ateou fogo em carros e mantiveram os agentes presos, enquanto outra parte dos criminosos invadiram a sede de uma transportadora com a intenção de explodir um cofre, mas o grupo não teve exito na ação.

Câmeras de seguranças distribuídas na cidade registraram os criminosos com fuzis, capacetes e coletes a prova de bala. Após a tentativa frustrada de roubo, o grupo fugiu para o Tocantins.