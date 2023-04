No sexto dia da caçada policial, com cerco na região da Ilha do Bananal e bloqueios nas rodovias do interior do estado, cerca de 350 policiais do Tocantins, de Mato Grosso, de Goiás, do Pará e de Minas Gerais integram a força-tarefa para capturar os suspeitos no envolvimento dos crimes que aterrorizaram a cidade de Confresa (MT).

O comandante da Polícia Militar no Tocantins, coronel Márcio Antônio Barbosa de Mendonça, esteve presente com as equipes na operação denominada Canguçu, que até este sábado, 15, havia pego três criminosos: dois mortos em confronto com as equipes de segurança e um preso na Unidade Penal de Palmas. O comandante afirmou que os policiais só deixarão o cerco quando todo o grupo for capturado.

O assessor da Polícia Militar do estado, major Thiago Monteiro, disse que a ordem é que a caçada aos criminosos continue com um trabalho de manutenção ao cerco e de bloqueios nas rodovias com abordagens em diversos pontos, com patrulhamentos aéreo, aquático e terrestre.

“É um ambiente de difícil locomoção, a mata é densa, os locais são alagadiços, então é um cenário desafiador tanto para as forças de segurança quanto para os agressores que devem cometer mais erros com o passar do tempo e vão ajudar a gente a avançar nas diligências”, afirmou o major Thiago Monteiro.

A suspeita é de que o grupo criminoso seja o mesmo que atacou o batalhão da Polícia Militar em Confresa (MT) no último domingo, 9. Eles atearam fogo em pneus e veículos e explodiram as paredes de uma empresa de transporte de valores para tentar roubar. Depois fugiram com embarcações, atravessaram os rios Araguaia e Javaés e entraram na Ilha do Bananal, a maior ilha fluvial do mundo.