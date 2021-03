Vida Urbana Força-tarefa fiscaliza ruas e locais de denúncias, mas não identifica infrações em 1º dia Operação Tolerância Zero realizou ações nas cidades de Palmas, Gurupi e Araguaína na noite desta quinta-feira, 17, e fiscalizações seguem durante o período de vigência do decreto estadual, que segue em vigor até o final de março

Os municípios de Araguaína, Gurupi e Palmas receberam as primeiras ações da Operação Tolerância Zero e, apesar de denúncias da população, a força-tarefa não identificou nenhuma movimentação que infringisse as regras do decreto estadual ou das medidas adotadas pelas administrações municipais no combate a Covid-19. Essa primeira ação ocorreu na noite desta quinta-feira, 1...