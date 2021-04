Vida Urbana Força Tarefa em Gurupi suspende 16 festas clandestinas em casas e chácaras no município De acordo com a Prefeitura de Gurupi, a fiscalização percorreu, neste final de semana, todas as regiões da cidade com 23 estabelecimentos orientados sobre o cumprimento das medidas de prevenção necessárias para conter a doença

Uma força tarefa foi realizada neste final de semana em Gurupi, sul do Estado para enfrentar o aumento no número de casos de Covid-19 no município, suspendeu 16 festas clandestinas que estavam sendo realizadas em casas e chácaras do município. Além disso, dois estabelecimentos foram notificados, mesmo após as orientações e advertências técnicas. De acordo com a ...