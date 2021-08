Vida Urbana Força-tarefa de SP autua Espaço das Américas por show do cantor Belo com 1.500 pessoas

A força-tarefa da Vigilância Sanitária do Estado de SP autuou, na noite deste sábado (31), o Espaço das Américas pela realização de um show com o cantor Belo. Segundo nota do governo do estado, o show reunia 1.500 pessoas e havia aglomeração. Com a operação, o show foi interrompido. Em um vídeo divulgado pela própria secretaria, é possível ver como o público se agl...