Vida Urbana Força-Tarefa é mantida para conter fogo na Serra de Taquaruçu Bombeiros e brigadistas combatem incêndios que teve início no dia 30 de agosto

No domingo, 4, completaram seis dias desde que o combate aos focos de incêndios florestais na Serra do Distrito de Taquaruçu, em Palmas, iniciaram. As queimadas começaram no dia 30 de agosto. Bombeiros militares e brigadistas passaram o domingo nos locais e monitoram o fogo que está confinado em terrenos íngremes, porém, em cima da Serra, as chamas se movimentavam para a...