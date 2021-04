Vida Urbana Fome atinge 19 milhões de brasileiros durante a pandemia em 2020 Segundo pesquisa conduzida pela Rede Penssan, insegurança alimentar atingiu 11,1% das casas chefiadas por mulheres e 7,7% das comandadas por homens

A fome atingiu 19 milhões de brasileiros na pandemia em 2020. Eles estão entre as 116,8 milhões de pessoas que conviveram com algum grau de insegurança alimentar no Brasil nos últimos meses do ano, o que corresponde a 55,2% dos domicílios. É o que mostram os dados do Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil...