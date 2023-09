Um incêndio destruiu objetos e telhados do quarto, banheiro e cozinha de uma residência localizada na rua 18, na Vila São José, em Gurupi. As informações são do Corpo de Bombeiros Militar, que atendeu a ocorrência no final da tarde de sábado, 16.

Segundo a corporação, não houve feridos. Mas o fogo atingiu duas camas de solteiro, um ventilador, vaso, caixa de descarga do banheiro, um guarda roupas de solteiro, peças de roupas, calçados e documentos das filhas do proprietário.

No momento em que a equipe chegou no local, encontraram terceiros fazendo o combate com mangueira de jardim. O fogo já havia atingido o quarto e os telhados dos cômodos.

A equipe instalou a linha de mangueira, iniciou o combate e rescaldo do fogo. O incêndio iniciou quando o proprietário da casa foi queimar teias de aranha.

Alguns itens foram preservados, como geladeira, armário, fogão, cama casal, guarda roupa casal, dois sofás, televisão, ventilador, mesa de vidro, cadeiras, mesa de madeira e outros “cômodos” conjugados com a casa .

O dono da casa recebeu orientações da equipe para procurar um profissional que arrumasse o telhado, devido ao risco.