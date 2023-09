Vida Urbana Fogo destrói área de Mata do Mamão, local de moradia de indígenas isolados na Ilha do Bananal Santuário ecológico concentra vegetação do Cerrado e Amazônia já queimou cerca de 4 mil hectares. 100 brigadistas atuam para conter chamas

Imagens aéreas da Ilha do Bananal divulgadas pela TV Anhanguera na noite de terça-feira, mostram que a Mata do Mamão, um santuário ecológico dentro da ilha com vegetação nativa do Cerrado, Pantanal e Amazônica concentrada, está em chamas com dois grandes focos de incêndio florestal. A reportagem de Ana Paula Rebhein e Ernandes Parrião lembra que o último grande i...