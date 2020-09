No começo da tarde deste domingo, 13, mais uma queimada de grandes proporções assustou os moradores de Palmas. Dessa vez o Parque Sussuapara e também a mata do entorno do local foram castigados pelas chamas no começo da tarde deste domingo (13). De acordo com o portal G1 notícias, o fogo se concentra perto da Arno 13, antiga 307 Norte.

O Corpo de Bombeiros relatou ao JTo que esteve no local, mas disse que não foi preciso uma ação, pois o fogo já tinha sido extinto. A corporação fala em aproximadamente 5 mil hectares queimados. Não há relatos de pessoas que tenham ficado feridas com a queimada naquela região. Infomações levantadas pelo JTo, apontam que focos de queimadas já tinham sido registrados na região desde a última sexta-feira, 11.

Segundo o G1, a Energisa Tocantins informou que o fogo afetou linhas de transmissão e com isso teve oscilações no fornecimento para cerca de 26 mil clientes da concessionaria. De acordo com a empresa, a interrupção durou menos de três minutos. Sobre as queimadas, a orientação é que as pessoas devem avisar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou denunciar pela Linha Verde (0800 63 1155). Se for próximo à rede elétrica ou a uma subestação, avise também a Energisa (0800 721 3330).