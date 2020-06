Vida Urbana Focos de queimadas são registrados em áreas verdes no Norte de Palmas; veja imagens Dois casos de queimadas nesta terça-feira, 30, foram combatidos pelos bombeiros

Atualizada às 17:56 O Jornal do Tocantins flagrou uma queimada em uma área verde nas proximidades da Quadra 409 Norte, em Palmas. O fogo começou na tarde desta terça-feira, 30, e o Corpo de Bombeiros esteve no local para controlar as chamas. A corporação informou que o combate começou às 14 horas e seguiu até às 16h20, com o uso de um caminhão espe...