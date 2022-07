Vida Urbana Focos ativos de fogo detectados no Tocantins em cinco dos sete meses deste ano superam 2021 Apenas em janeiro e março deste ano, o número de focos ativos ficou menor do que ano passado

A comparação do total de focos ativos detectados pelo satélite do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), de referência em cada mês mostram que em cinco dos sete meses deste ano os focos ativos superam os detectados no ano passado. Apenas nos meses de janeiro, com 57 focos deste ano em comparação aos 76 do ano passado e de março, 49 ante 65 de 2021, os núm...