Vida Urbana Foco de incêndio é registrado em área verde próximo a Praia do Caju Bombeiros estiveram no local e conseguiram conter o fogo; não há informação do tamanho da área atingida

No final da tarde desta quarta-feira, 24 equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) atenderam mais um incêndio em uma área verde localizada nas proximidades da quadra 1205 sul, perto da Praia do Caju, em Palmas. O técnico de informática Tassio Vinicius Santos, 23 anos, estava de passagem pelo local por volta das 17h, avistou o incêndio e ligou para os bombeiros. “Fique...