Vida Urbana Floresta petrificada: pesquisa mapeia ação humana em patrimônio cultural Pesquisadores de universidades federais de três estados e do Museu Nacional iniciaram estudos na última semana em um monumento na cidade de Filadélfia, no extremo norte do Tocantins. Ações contam com financiamento de R$ 100 mil, do Governo do Tocantins

Com financiamento de R$ 100 mil por meio de edital do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Tocantins (Fapt), teve início na última semana, as atividades em campo de pesquisas que objetivam mapear os afloramentos fossilíferos vulneráveis às atividades humanas impactantes no Monumento Natural das Árvores Fossilizadas do Tocantins (...