O proprietário de um supermercado localizado na Teotônio Segurado, na altura da quadra 1002 sul, em Palmas, acionou a Polícia Militar ao ser avisado pelo dono do prédio que abriga o mercado, que duas pessoas tentavam abrir o estabelecimento com uma barra de ferro.

Dois policiais militares encontraram o proprietário do supermercado no local e entraram no prédio, pela porta lateral que, dá acesso ao local de carga e descarga. O local estava arrombado.

No interior do estabelecimento havia dois homens. Um deles é G.G.D.S.L., de 35 anos. O outro é C.A.D.C., de 43 anos, ambos sem profissão identificada.

Segundo o relato policial, nenhum dos dois esboçou qualquer reação e disseram que prestavam serviço para o dono do prédio. Mas tanto o dono do prédio quanto o proprietário do supermercado, um empresário de 29 anos, estavam do lado dos policiais e os dois negaram qualquer vínculo empregatício com os dois.

A dupla foi levada para a delegacia e autuada por tentativa de furto qualificado com destruição ou rompimento de obstáculo e por ter sido tentado mediante concurso de duas ou mais pessoas.