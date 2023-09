O Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran-TO), por meio da Gerência de Fiscalização e Segurança, já realizou vistorias em veículos utilizados no transporte escolar de 76 municípios neste segundo semestre de 2023, o que representa mais de 50% dos 139 municípios do Estado. A informação foi divulgada nesta segunda-feira, 11, pelo órgão.

Entre sexta-feira, 8, e sábado, 2, foram realizadas vistorias em veículos escolares dos municípios e região de Gurupi, Araguaína, Arraias, Porto Nacional, Palmeirópolis, Dianópolis, Tocantinópolis e Ponte Alta do Tocantins.

Conforme divulgado, os trabalhos seguem nesta segunda, 11, e deverão ter encerramento no sábado, 23, passando pelos outros 63 municípios nas regiões de Araguatins, Paraíso do Tocantins, Pedro Afonso, Colinas do Tocantins e Guaraí.

“Na inspeção, os agentes de fiscalização do Detran verificam as condições do veículo e a documentação. Durante os trabalhos, são averiguados 32 itens de segurança veicular, que vão desde freios, extintor de incêndio, bancos de assento, condições dos pneus, cinto de segurança, limpeza do veículo até limpador do para-brisa e os faróis (traseiro e dianteiro)”, ressalta o órgão.

Além do trabalho de inspeção das condições dos veículos, os fiscais do órgão também verificam se os condutores possuem Carteira Nacional de Trânsito (CNH) na categoria adequada à atividade e curso especializado para transporte escolar.

O Detran informou que o relatório sobre o resultado das vistorias será divulgado após última vistoria, marcada para o dia 23 de setembro em Guaraí.

Confira o cronograma aqui

Vistoria

Depois da vistoria, os dados são repassados para o Ministério Público do Estado do Tocantins (MPTO) e a Associação Tocantinense de Municípios (ATM), que informa os municípios sobre os trabalhos de inspeção.

De acordo com o Detran, após o processo de vistoria é realizada uma planilha com o resumo dos resultados. Quando todo o trabalho de inspeção é finalizado, os dados são reunidos em uma relatoria e entregues ao Ministério Público do Estado do Tocantins (MPTO), para que o órgão tome medidas administrativas em relação aos veículos em desconformidade com as normas. Também recebem os dados a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Secretária de Estado da Educação (Seduc).