Vida Urbana Fiscalização será intensificadas nas rodovias durante Operação Balneário; veja orientações da PRF De acordo com a PRF, a ação busca combater ações criminosas e coibir condutas imprudentes durante o período de férias

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou orientações de tráfego nas rodovias federais no período de férias para os condutores tocantinenses. De acordo com a PRF, com o aumento do fluxo de veículos no mês de julho, por conta do período de férias nas regiões de praias será realizado reforços nas fiscalizações por meio da Operação Balneário. Conforme a Polícia R...