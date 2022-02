Vida Urbana Fiscalização recolhe mais de 3 mil metros de rede 82 kg de pescados no Tocantins Ações da Operação Piracema ocorreram durante o final de semana em várias regiões do Estado,seguindo os leitos dos principais rios tocantinenses

Mais de 3 mil metros de rede e 82 kg de pescado foram apreendidos e doados em comunidades durante uma ação da Operação Piracema no Tocantins. Também houve apreensão de armas e munições As fiscalizações ocorreram no final de semana com atuação do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) e do Batalhão da Polícia Militar Ambiental do Tocantins (BPMA). Conforme o Naur...