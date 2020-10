Vida Urbana Fiscalização para coibir pesca predatória e queimadas ilegais apreende 1,2 mil metros de redes Ação ocorreu nesta semana no Lago da Usina de Lajeado

O Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) apresentou relatório sobre operação de fiscalização integrada ocorrida essa semana no Lago da Usina de Luiz Eduardo Magalhães. O patrulhamento resultou na apreensão e recolhimento de cerca de 1.200 metros de redes de pesca de diversas malhas. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira, 1º. Para a ação, as emb...