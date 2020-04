Mais ações de enfrentamento à covid-19, causada pelo novo coronavírus, militares do 9º Batalhão da Polícia Militar, juntamente com a as gestões municipais e vigilância sanitária das cidades de Araguatins, Augustinópolis e Sítio Novo, realizaram na última sexta-feira, 3, a fiscalização de estabelecimentos que insistem a abrir as portas.

A PM esteve em bares que mantinham suas portas abertas, e que acabaram sendo fechadas. Nas demais cidades os órgãos ligados diretamente ao enfrentamento da pandemia continuaram orientando a população para o cumprimento dos decretos que impõem o isolamento social para evitar uma possível contaminação. Vale lembrar que os municípios não possuem casos confirmados da doença até a noite deste sábado.

Além dos decretos municipais, as ações da PM são amparadas pelo Decreto Estadual n° 6.071/2020, expedido pelo governo do Tocantins, que endurece as medidas com relação aos estabelecimentos comerciais para forçar o isolamento social da população.