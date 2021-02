Vida Urbana Fiscalização impede a realização de festa clandestina em uma chácara em Palmas Ação de fiscalização também ocorreu em outros pontos da cidade, com aplicação de quatro autos de infração e cinco notificações

Uma festa clandestina que iria ocorrer em uma chácara, localizada no loteamento Água Boa, na região Norte de Palmas, foi impedida de ser realizada na noite deste sábado, 19, pela operação integrada das forças de segurança. De acordo com a Prefeitura de palmas, o flagrante ocorreu após uma denúncia, o que frustrou a expectativa do público minutos antes do início da fes...