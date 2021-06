Neste domingo, 13, as fiscalizações da Prefeitura de Palmas encontraram vários registros de aglomerações em praias e clubes da Capital. Essas ações acontecem para verificar o cumprimento dos decretos municipais de combate à Covid-19. Durante a manhã, tarde e noite, as equipes percorrem de Norte a Sul e efetuaram 19 autos de infração e dez notificações. Também houve dois clubes fechados e uma festa clandestina interrompida no Aureny IV.

Conforme a gestão, na fiscalização matutina fiscais encontraram aglomerações, falta de distanciamento entre as mesas em clubes, além disso os responsáveis pelos estabelecimentos dificultaram os trabalhos dos fiscais. Os dois clubes foram fechados.

Já à tarde, a fiscalização percorreu as praias do Buriti, Prata e Arnos, orientando sobre a necessidade do distanciamento e uso de máscara e respeito. Nas praias, as equipes identificaram ainda aglomerações, já que os estabelecimentos comerciais estavam com capacidade além da permitida em decreto, que determina até 50% da lotação. No período, nove autos de infrações foram lavrados.

Por fim, no período da noite, a fiscalização realizou ações em bares, restaurantes e food trucks. Na região Norte, a equipe notificou um bar por permitir que o som eletrônico e aglomeração no local. Já no Sul, estabelecimentos foram notificados e autuados por estarem atendendo depois das 22 horas.

A Prefeitura de Palmas ainda informou que uma distribuidora de bebidas recebeu uma multa por desrespeitar orientação quanto ao fechamento do estabelecimento. Nesse caso, o local pode vir a pagar entre R$ 50,00 a R$ 5 mil e os comerciantes têm até 8 dias úteis para apresentar defesa.

Já na última fiscalização da noite, as equipes ainda interromperam uma festa clandestina no Aureny IV. Também houve uma autuação do estabelecimento. Ao perceberem a equipe de fiscalização, os responsáveis pela festa apagaram as luzes para evitarem serem vistos, mas com a chegada das forças de segurança a multidão se dispersou.

Essa ação teve atuação da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais (Sedusr) com as equipes da Vigilância Sanitária e de Obras e Posturas, além dos agentes de Trânsito e Transporte e da Guarda Metropolitana de Palmas.

Outros dias

Também nos dois dias anteriores, sexta-feira, 11, e sábado, 12, às fiscalizações da Prefeitura de Palmas também realizaram autuações e fechamentos por descumprimento dos decretos municipais.

Na sexta-feira, as equipes estiveram em conveniências e realizaram em 11 autos de infração e 11 notificações, além de um embargo. Por volta da meia-noite, as equipes flagraram uma conveniência, em um posto de combustível, descumprindo as medidas municipais e funcionando, com, ainda, uma aglomeração de 25 pessoas em um espaço de apenas 30 metros quadrados. Ao notarem a presença das forças de segurança, as luzes do estabelecimento foram desligadas e os presentes se esconderam na parte interna do local.

As demais penalidades foram registradas nos estabelecimentos que ultrapassaram o limite de funcionamento, que segue até às 22 horas. Outros cincos autos de infração foram registrados em distribuidoras e conveniências que comercializavam produtos da linha de fumígenos, tabaco e derivados, sem o selo de autorização para a finalidade, expedido pela Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Já no sábado, o s trabalhos da fiscalização resultaram no fechamento de um estabelecimento comercial, dez autos de infração e nove notificações por desobediência às regras de funcionamento. Durante a passagem pela quadra 101 Sul, os fiscais autuaram e fecharam temporariamente um restaurante até que fosse providenciada a regularização da documentação, já que, no momento da abordagem, havia cerca de 150 pessoas no espaço, que ainda contava com show de música ao vivo, o que não é permitido.

A Prefeitura de Palmas relatou que por volta da 1 hora da madrugada, as equipes seguiram para a Praia da Graciosa e encontraram pessoas que estavam consumindo bebida alcoólica. O grupo foi dispersado e os agentes de Trânsito e Transporte aplicaram autos de infração e removeram um veículo irregular.