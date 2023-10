Após confirmação de presidentes de associações e lideranças comunitárias sobre o encerramento dos trabalhos de coleta do capim-dourado no Jalapão, o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) finalizou no domingo, 22, a fiscalização nos campos da matéria-prima. Os trabalhos iniciaram em 1º de agosto, cerca de dois meses antes do período autorizado para o início da colheita.

Segundo o governo, os trabalhos da última semana foram iniciados em 17 de outubro. As ações foram concentradas nos campos da Cabeceira do Brejo Antonio, Podoião, Cabeceira do Corta Perna, Barra do Faveira, Brejo do Capão, Caetano, Faveira, Rio do Meio, Cabeceira das Cacimbas e morro do Porco.

Conforme divulgado, por cerca de três meses, as equipes de fiscalização e brigadistas florestais do Naturatins percorreram os 10 campos de capim-dourado na região do Jalapão para assegurar que os processos de coleta, manejo e transporte do capim-dourado fossem realizados de forma sustentável, conforme previsto na Lei nº 3.594/2019, que institui a Política Estadual de Uso Sustentável do Capim-Dourado e do Buriti. As ações também buscaram prevenir e combater incêndios florestais.

A supervisora da Área de Proteção Ambiental (APA) do Jalapão, Rejane Nunes disse por meio da assessoria que para impedir que a espécie fosse coletada antes de sua maturação, as ações de fiscalização foram iniciadas cerca de dois meses antes do período autorizado para o início da coleta. Nessa fase foram utilizados drones para obtenção de maior alcance da região.

Combate a incêndio na comunidade Boa Esperança

No sábado, 21, as brigadas Gavião Fumaça do Parque Estadual do Jalapão (PEJ) e Anjos do Jalapão da cidade de São Félix finalizaram uma ação conjunta de combate a um incêndio florestal na comunidade Boa Esperança, localizada na região Norte do Parque, área de interface do Monumento Natural Cânions Corredeiras do Rio Sono, Unidade de Proteção Integral do município de São Félix.

As brigadas iniciaram o combate na sexta-feira, 20, quando durante as rondas foram alertadas sobre o incêndio pela comunidade.