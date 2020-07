Vida Urbana Fiscalização em Araguaia apreende cinco gaiolas e dez redes de pesca no Lago Azul e no Rio Lontra Ao longo da ação que acontece há dois meses, já foram encontradas várias espécies de peixes e até tartarugas presas às armadilhas

Em dois meses, a Secretaria do Meio Ambiente de Araguaína apreendeu cinco gaiolas e dez redes de pesca em uma ação contínua de fiscalização no Lago Azul e no Rio Lontra. As redes e gaiolas apreendidas eram ilegais e estavam distribuídas em pontos estratégicos para evitar a passagem dos peixes. Conforme a Secretaria, na última semana, os fiscais ainda encont...