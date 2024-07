Vida Urbana Fiscalização contra perturbação do sossego é realizada pela Polícia Civil em Araguaína A polícia informou que dezenas de infratores foram identificados e serão responsabilizados

A Polícia Civil do Tocantins (PC-TO) iniciou nas últimas duas semanas um mapeamento para identificar suspeitos de perturbação do sossego. A ação foi na região de chácaras, nas imediações da Jacuba e setores próximos. A iniciativa é uma resposta diante das reclamações recorrentes de moradores. O trabalho tem sido realizado durante as madrugadas e nos horários aponta...