Vida Urbana Fiscalização contra aglomeração aplica 11 notificações e cinco autos de infração em Palmas Ações ocorreram durante o final de semana para verificar o cumprimento das medidas sanitárias do novo decreto da Capital

Neste final de semana, os fiscais de Obras e Posturas de Palmas aplicaram 11 notificações e cinco autos de infração ao flagrar aglomerações em pontos da Capital. As ações conjuntas se concentraram na região Sul da cidade com o objetivo de percorreram as principais ruas e avenidas, além de estabelecimentos comerciais para verificar o funcionamento e a observância d...