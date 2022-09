Vida Urbana Fiscalização apreende mais de 650 metros de redes de pesca ilegal no Garimpinho Balanço é dos meses de julho e agosto; ao todo, 99 itens foram encontrados

Nos meses de julho e agosto, mais de 650 metros de redes usadas para pesca predatória ilegal foram apreendidos por equipes da fiscalização ambiental, no Garimpinho, povoado que fica a 145 km de Araguaína. As ações rotineiras foram realizadas por fiscais da Secretaria de Meio Ambiente durante a temporada de praias no local. Ao todo, foram 658 metros de redes e outr...