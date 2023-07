Redação Jornal do Tocantins

A Operação Pró-Consumidor realizada entre os dias 4 e 6 de de julho em supermercados, padarias e estabelecimentos comerciais de Nova Olinda e Aragominas, apreendeu mais de 1.200 quilos de produtos de origem animal.

Segundo o Ministério Público (MP), entre as apreensões estão carnes e queijos, produzidos “sem autorização do órgão competente ou sem comprovação de origem”, além de produtos armazenados de forma irregular e fora do prazo de validade.

Há suspeita de que dois estabelecimentos comerciais esconderam mercadorias da fiscalização e o fato foi encaminhado à Promotoria Criminal, de acordo com o MP.

“Os produtos originados de venda irregular, que estavam em bom estado de conservação e próprios para consumo, foram doados”, disse o órgão.

Fiscalização

Pró-Consumidor é uma operação coordenada pelo Centro de Apoio Operacional do Consumidor, da Cidadania, dos Direitos Humanos e da Mulher (Caoccid) do MP, com participação da Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), Procon, Vigilância Sanitária (Estadual e municipal) e Polícia Militar.

Conforme o MP, em Nova Olinda e Aragominas a ação ocorreu após solicitação da 5ª Promotoria de Justiça de Araguaína, que atua na área de defesa do consumidor.