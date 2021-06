Vida Urbana Fiscalização acaba com festa clandestina e embarga distribuidora por descumprir decreto Equipes de fiscalização realizaram diligências na Capital na noite do último sábado, 19

Na noite do último sábado, 19, em Palmas, os órgãos de fiscalização que atuam no combate a aglomerações e para a garantia do cumprimento dos decretos municipais de combate à pandemia de Covid-19, finalizaram uma festa com aproximadamente 60 pessoas e levaram para a delegacia gerente de distribuidora de bebidas que dificultava a ação dos fiscais. De acordo com a ...