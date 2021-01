Vida Urbana Fiscais retiram mais de 2,5 mil metros de redes do rio Araguaia Operação do Naturatins visa coibir a pesca predatória no período de defeso, que segue até o dia 28 de fevereiro

Fiscais do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) apreenderam cerca de 2,5 mil metros de redes, que foram retirados do rio Araguaia com vários peixes presos na malha. A ação ocorreu para coibir a pesca predatória nas águas do Estado, em virtude do período de piracema. Segundo o Naturatins, a equipe percorreu rios dos municípios de Couto de Magalhães, Juarina, B...