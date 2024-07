Vida Urbana Fiscais orientam consumidores para compras de materiais da volta às aulas Com o retorno do segundo semestre letivo, muitos pais aproveitam o momento para a renovação do material escolar e o Inmetro traz recomendações aos consumidores para auxiliar nas compras

O segundo semestre letivo de 2024 mal começou e, para os pais de crianças e jovens, já vem aquele gasto extra: a renovação do material escolar. Com isso, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) alerta que alguns cuidados devem ser observados durante as compras. De acordo com o Inmetro, os pais ou responsáveis devem ter cuidado com ma...