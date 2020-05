Na manhã deste sábado, 2, agentes de fiscalização das cidades de Araguaína e Guaraí realizaram ações em estabelecimentos comerciais para orientar sobre as medidas de restrição para evitar a disseminação do novo coronavírus, causador da Covid-19.

Em Araguaína, a fiscalização esteve em mais de 12 supermercados orientando sobre a necessidade de se evitar aglomerações e do uso obrigatório de máscaras e o distanciamento social, conforme estabelecem os decretos municipais 222 e 217.

De acordo com a Gestão, quem descumprir as determinações responderão por crime contra a ordem e saúde pública, além de ter que arcar com multas previstas na legislação municipal. A reincidência será motivo para imediata interdição do estabelecimento.

O município viu seu número de casos saltar de 5 para 75 em apenas 15 dias, o que preocupa ainda mais as autoridades quanto ao cumprimento dos decretos.

Guaraí

Já em Guaraí, os agentes da Vigilância Sanitária de Guaraí iniciaram ainda na sexta-feira, 1°, o trabalho de orientação sobre as novas medidas adotadas pelo Decreto nº 1.479/2020, em vigor para o enfrentamento contra o avanço do Covid-19.

Ele obriga o uso de máscaras de proteção respiratória por todos os cidadãos em ambientes públicos. Dessa forma, os comerciantes e prestadores de serviços deverão exigir o uso de máscara dos clientes.

A ação ocorreu em barbearias, açougues e bares, e no caso do descumprimento, a multa é de R$ 50,00, se reincidente R$ 100,00 e multa de R$ 500,00 ao comerciante que permitir a entrada de clientes sem máscaras de proteção