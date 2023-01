Vida Urbana Fiscais apreendem 80 boias de capturar tartaruga e mais de quatro mil metros de redes Um homem também foi multado por abater um animal silvestre e autuado por transporte de arma de fogo

Durante a ação integrada da Operação Piracema, ocorrida entre os dias 13 e 16 de janeiro, equipes recolheram mais de quatro mil metros de rede e autuaram em flagrante um homem por transporte de arma de fogo, além de multa pelo abate de animal silvestre, uma ema. No norte, a ação ocorreu no Rio Araguaia, no trecho fluvial do Distrito de Porto Lemos, em Santa Fé do ...