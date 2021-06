Vida Urbana Fiocruz reduz pela metade estimativa de produção de vacina contra Covid nacional Fundação calcula que serão cerca de 50 milhões dessas doses disponibilizadas até o fim do ano

A Fiocruz recebeu nesta quarta (2) bancos de vírus e de células que vão permitir o início da primeira produção inteiramente nacional de uma vacina contra a Covid-19. A fabricação deve começar nas próximas semanas e as entregas devem ocorrer a partir de outubro. A quantidade prevista do imunizante feito no país, porém, foi bastante reduzida em relação à estimativa inicia...