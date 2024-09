O final de semana foi de violência no interior do Tocantins com pelo menos dois mortos e seis pessoas feridas durante brigas em bares. Os casos foram registrados em Almas, no sudeste do Tocantins, e em Colinas do Tocantins, no norte do estado.

A primeira briga aconteceu na madrugada de sábado (31). Renê Nunes Silva Filho, de 19 anos e Josias Araújo Cardoso, de 16 anos, foram mortos durante uma briga no bar que fica próximo à rodovia TO-040, em Almas. O motivo do crime está sendo apurado e, na confusão, outras três pessoas ficaram feridas.

O suspeito do crime chegou a ser espancado pela população e foi levado para o hospital, onde ficou internado sob escolta policial. O nome não foi divulgado e o g1 não consegui contato com a defesa dele.

A outra briga aconteceu na tarde deste domingo (1°) e a Secretaria da Segurança Pública informou que foi registrada como tentativa de homicídio. Conforme o boletim de ocorrência, dois homens foram feridos por arma branca em um bar no município, após uma discussão com dois suspeitos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu as vítimas, sendo que uma foi encaminhada para o Hospital Municipal de Colinas e o outro, em estado mais grave, transferido para o Hospital Municipal de Araguaína. Não há informação sobre o estado de saúde de saúde deles.

Até a noite deste domingo (1º) a polícia estava fazendo buscas pelos dois suspeitos.