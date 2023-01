Vida Urbana Fim de semana violento deixa três mortos e três feridos por armas de fogo Em um dos casos, três pessoas foram feridas aleatoriamente no meio da rua, segundo a PM

Nos primeiros quinze dias de janeiro, Palmas registra sete homicídios, segundo dados da Secretaria da Segurança Pública (SSP). O último registro pelo crime ocorreu neste domingo, 15, às 13h41, quando a Polícia Militar (PM) foi até a rua Comandante Oliveira, na quadra 35, setor Lago Sul, após três homens serem baleados. De acordo com a PM, as três pessoas, com id...