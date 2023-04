O feirante Abraão Luiz de Souza, 52 anos, morador de Porto Nacional, resgatou um filhote de Tamanduá Mirim que tentava se amamentar na mãe, morta por atropelamento na BR-010.

O fato ocorreu no sábado, 1, quando ele se deslocava à Palmas para levar o filho para a faculdade. No caminho, encontrou o Tamanduá a beira da estrada, junto com o filhote, que estava mamando. “Parei o carro, tentei tirar o filhote dela, porque ela estava morta. Não consegui, liguei para a classe competente mas não tive êxito. Coloquei ela afastada do perigo e segui meu caminho”.

Abraão diz que quando chegou em Palmas, ainda ficou com a situação em mente. No retorno à Porto, por volta das 13h, passou pelo local e viu que ainda estavam por lá.

“Fiz de tudo para tirar ele da mãe e não consegui, o que mais me comoveu é que ele estava agarrado à mãe e não saía por nada. Isso me fez pegar ele e a mãe, colocar dentro de uma caixa, dentro do carro e trazer para Porto”.

O feirante conta que conseguiu retorno depois com a equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), que se deslocou até a residência para receber o animal.

Segundo o BPMA, a equipe realizou uma avaliação prévia e não constatou lesões aparentes no animal. Em seguida, foi levado para o Centro de Fauna (Cefau) ainda na manhã de domingo.

Em nota, o Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) confirmou que o Cefau recebeu o Tamanduá Mirim por volta das 9 horas desta segunda-feira, 3. Segundo instituto, aparentemente o animal está bem e só poderá dar mais informações após a equipe concluir a avaliação.