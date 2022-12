Vida Urbana Filhote de jaguatirica é atropleado na rodovia entre Palmas e Paraíso Morador de Paraíso e jornalista na capital, Márcio Greick registrou óbito e observa falta de placas educativas na rodovia TO-080. Governo diz projetar aplicativo para mapear mortes e definir campanhas

O jornalista Márcio Greick, 51 anos, registrou na manhã desta sexta-feira, 2, o atropelamento de um filhote de jaguatirica ocorrido na TO-080, entre Palmas e Paraíso. Greick percorre o trecho com frequência e diz ter presenciado mais de cinco animais mortos em apenas uma semana ao longo da TO. “Hoje, quando estava em trânsito, me deparei com esse filhote atr...