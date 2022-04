Vida Urbana Filhote órfão de tamanduá-bandeira é resgatado na região do Vale do Araguaia Fiscais ambientais fizeram o resgate do filhote após a mãe ser atropelada em rodovia na região de Lagoa da Confusão

Um filhote órfão de tamanduá-bandeira foi resgatado, neste final de semana, na região do Vale do Araguaia, próximo a Lagoa da Confusão, por técnicos do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins), após sua mãe ser atropelada em uma rodovia no sábado, 16. De acordo com o órgão, após o resgate, o animal foi trazido para Palmas, onde recebe cuidados da equipe do Cen...