Os filhos de Aristânia de Moura Pereira, de 29 anos, teriam presenciado o momento em que o pai Valber Oliveira da Silva, de 35 anos, abriu fogo contra ela na noite desta quinta-feira (11), segundo a Polícia Militar. Além da maquiadora, a mãe dela e o padrasto também foram mortos. Depois, o homem tirou a própria vida.

Valber trabalhava como segurança particular e tinha porte de arma. Aristânia era maquiadora, tinha três filhos com o suspeito e uma filha de outro relacionamento. Não foi informado com quem as crianças ficaram depois do crime.

Segundo a PM, populares relataram que a casa onde aconteceu a chacina seria um ponto de prostituição e também local onde eram vendidas bebidas alcoólicas. A Secretaria de Segurança Pública (SSP) ainda não confirmou essa informação.

O crime aconteceu na noite de quinta-feira (11), em uma rua vicinal do Jardim Aureny I, na região sul de Palmas. Por volta das 19h, Valber teria entrado na casa e atirado contra a ex-mulher Aristânia de Moura Pereira, de 29 anos, a mãe dela, Antonia Mary de Moura Pereira, de 47 anos, e de Aminadabe Fernandes Rodrigues, 44 anos, atual companheiro de Antônia, que se identificava como homem.

Os corpos estão sendo velados em uma igreja na região sul de Palmas.

O crime

Parentes disseram à PM que o homem suspeito de atirar nas vítimas teria se separado de uma delas há uma semana e não aceitava o término do relacionamento. Na sequência dos disparos, o homem tirou a própria vida, apurou a polícia.

De acordo com a Polícia Militar (PM), duas pessoas morreram na rua e outras duas dentro de uma casa. Mãe e filha chegaram a ser socorridas e levadas para a UPA Sul, mas não resistiram.

O motivo, segundo informações preliminares, seria o fim do relacionamento do suspeito com a esposa. A arma do crime só foi encontrada na manhã desta sexta-feira (12), depois de denúncias de moradores.

Aristânia levou um tiro na cabeça e outro no tórax. Antonia e Aminadabe foram baleados no tórax. Já Valber deu um tiro na própria cabeça.

Os corpos das vítimas e do autor foram levados para o Instituto Médico Legal de Palmas, passaram por exames de necropsia e liberados aos familiares nesta sexta-feira (12).

A 1ª Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP - Palmas) investiga o caso.