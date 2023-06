Redação Jornal do Tocantins

Um homem de 52 anos precisou ser levado para o hospital depois que o próprio filho, de 26 anos, o atingiu com golpes de faca na cabeça. A tentativa de assassinato aconteceu na noite de sexta-feira, 16, em Araguaína,na rua Augusta do setor Itapuã.

Segundo relato de testemunhas à polícia, o agressor é usuário de drogas e sempre causou problemas na vizinhança. Os policiais militares receberam informações de que o suspeito também ameaçava outros familiares com a arma branca e o encontraram ensanguentado e com a faca em um estabelecimento comercial próximo ao local do crime.

O Corpo de Bombeiros socorreu a vítima ao Hospital Regional de Araguaína, com cortes graves na cabeça. O suspeito foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu)no local da ocorrência e depois preso e autuado por tentativa de homicídio.