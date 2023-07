O agricultor Elielson Rodrigues Bezerra morreu nesta quinta-feira, 19, ao ser atingido por uma descarga elétrica em cima da casa onde morava. Filho do ex-vice prefeito de Barra do Ouro, Jiuvan Bezerra de Sousa, de 56 anos, que participou da gestão 2013 a 2016 do município localizado a 467 de Palmas, nordeste do Estado, ele procurava instalar uma antena de celular em cima do imóvel para melhorar os sinais da telefonia local.

De acordo com o pai, uma rajada de vento forte que soprava no horário, por volta das 10h50 da manhã, fez a antena balançar e tocar na rede elétrica próxima ao imóvel, localizado na Chácara Água Viva, na zona rural da cidade.

O toque do equipamento na rede causou a descarga elétrica que atingiu o rapaz. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu em consequência do choque, ainda na chácara, segundo o pai dele, que também registrou a morte na 35ª Delegacia de Polícia de Goiatins.

De acordo Jiuvan Bezerra, o filho era solteiro, tinha 27 anos, e terá o corpo velado a partir das 22 horas desta quarta-feira, na casa da família em Morro Grande, povoado de Barra do Ouro. A família ainda não decidiu o horário do sepultamento, que será no próprio povoado.