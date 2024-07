Vida Urbana Filho do ex-prefeito de Dueré morre em acidente na TO-070 O velório de Nélio Júnior Rodrigues Gomes de Araújo está previsto para às 16h desta sexta-feira (5) na Câmara Municipal de Dueré e o sepultamento para às 8h de sábado (6)

Nélio Júnior Rodrigues Gomes de Araújo, de 25 anos, filho do ex-prefeito de Dueré Nélio Rodrigues Lopes de Araújo, morreu em um acidente ocorrido na Rodovia TO-070. O acidente aconteceu nesta quinta-feira (4), na zona rural de Aliança do Tocantins, região sul do estado. Segundo informações da Polícia Militar (PM), ao chegar no local, a equipe identificou o veícul...