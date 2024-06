Vida Urbana Filho de vereador é preso em flagrante com entorpecente na região norte de Palmas Jovem de 21 anos foi conduzido por militares do 1º Batalhão de Polícia Militar e apresentado na delegacia de Polícia Civil, pelo crime de tráfico de drogas, segundo a PM

Policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Militar prenderam na madrugada desta quarta-feira (12), um jovem de 21 anos, por tráfico de drogas, na região norte de Palmas. O JTo apurou que suspeito é filho do vereador de Pedro Afonso Mirleyson Soares Dias (PDT). Ao JTo, na noite desta quarta, o parlamentar confirmou a prisão do filho, na região norte de Palmas, onde o...