Vida Urbana Filho de desembargador e advogado são presos em operação que investiga suposta venda de sentenças no Investigação foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e mandados são cumpridos pela Polícia Federal. Além das prisões, 60 mandados de busca e apreensão foram autorizados contra juízes e desembargadores

Duas pessoas foram presas preventivamente pela Polícia Federal nesta sexta-feira (23) durante a operação Máximus, que investiga suposta venda de sentenças na Justiça do Tocantins. Um dos presos é Thales André Pereira Maia, filho do desembargador Helvécio Maia Neto, ex-presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins. O advogado de Thales, Leandro Manzano, af...