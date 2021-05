Vida Urbana Filho de Bruno Covas relata últimos momentos ao lado do pai "Ele foi muito guerreiro, ele batalhou muito", disse o adolescente, neste domingo (23), em entrevista ao Fantástico

O relato que Tomás Covas, 15, faz dos últimos dias do pai, Bruno Covas (PSDB), é de um paciente que manteve a esperança até o último momento. "Ele foi muito guerreiro, ele batalhou muito", disse o adolescente, neste domingo (23), em entrevista ao Fantástico. "A gente sentia a vontade que ele tinha, o sorriso no rosto no dia a dia". Segundo o relato do adolesce...