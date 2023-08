Um homem de 27 anos acertou a própria mãe com um tiro de arma de pressão e acabou detido pela Polícia Militar em Araguaína, no norte do Tocantins, nesta sexta-feira, 11, em uma casa no setor Tiúba. Segundo relatório policial, ele tentava matar um rato com o tiro e acertou a cabeça da mãe idosa.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), o fato foi registrado como lesão corporal culposa, mas a idoso não quis denunciar o filho.

"Conforme relato do homem e da própria mãe, o chumbinho da arma de pressão ricocheteou e acertou a região do supercílio da mãe de raspão, causando uma pequena lesão. Fato que caracterizaria uma lesão culposa, entretanto, a mãe não quis representar contra o filho e ele não foi autuado. A idosa foi encaminhada para atendimento na UPA de Araguaína", diz a nota da SSP.