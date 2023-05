Vida Urbana Filho é preso por quebrar perna e quadril da mãe, idosa de 78 anos, em ato de violência doméstica Vítima está internada no Hospital Regional de Araguaína desde a tarde desta quinta-feira, 11

Uma mulher de 78 anos, moradora de Colinas do Tocantins, noroeste do Tocantins, está internada no Hospital Regional de Araguaína, para onde precisou ser transferida após constatação de fratura no fêmur e na bacia. As fraturas, segundo a Polícia Militar, são resultado das agressões físicas do filho dela, preso nesta quinta-feira, 11, por policiais da 3ª Companhia Indepe...