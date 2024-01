Vida Urbana Filho é denunciado suspeito de estuprar a mãe Vítima teve que usar sondas e segue internada devido a gravidade do crime. Suspeito de 30 anos está preso

O Ministério Público do Tocantins denunciou um homem de 30 anos, suspeito de estuprar a própria mãe, uma mulher de 52 anos, em Carrasco Bonito, extremo norte do Estado. A denúncia assinada pelo promotor Elizon de Sousa Medrado é do dia 31 de dezembro de 2023 e protocolada às 9h56 desta segunda-feira, 1º. O crime ocorreu entre outubro e novembro de 2023 n...